مؤتمر إيهاب جلال: تنتظرنا أهم مباراة أمام نواذيبو.. ولا صفقات شتوية بنسبة 90%

السبت، 25 يناير 2020 - 21:06

كتب : هاني العوضي

مؤتمر إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي

يرى إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، بأن فريقه بصدد خوض أهم مباريات المجموعة أمام نواذيبو.

المصري يواجه نواذيبو من موريتانيا مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراة الغد هي الأهم في المجموعة لأنها تحدد صعودنا بجوار بيراميدز لدور الثمانية".

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وأضاف "الفريق المورتاني ليس سهلا. نسعى لحسم بطاقة الصعود غدا قبل مباراة رينجرز في نيجيريا".

جلال أتبع "تعاقب المباريات هو السبب في تراجع النتائج خاصة بالدوري، ولكن نتائجنا في الكونفدرالية جيدة وغير قلق من التأهل".

وتحدث جلال عن مباريات الدوري، فقال "لست سعيدا بمباريات الدوري. سنسافر للقاء الجونة، ثم السفر لمواجهة رينجرز".

مدرب المصري أكمل "بالنسبة للقيد، غالبا لن يكون هناك لاعبين جدد بنسبة ٩٠٪؜ لأنني لن اتعاقد مع لاعب غير جاهز أو أقل من الموجودين، وسنقيد ثلاثا لاعبين إفريقيا من القائمة الحالية".

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد ست نقاط. ويحتاج الفريق البورسعيدي لنقطة وحيدة للتأهل للدور التالي رسميا.

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