سيتيين: اللاعبون لم يفهموا تعليماتنا.. ربما لم نشرحها جيدا

برر كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، هزيمة فريقه أمام فالنسيا، بسوء فهم اللاعبين لبعض التعليمات.

برشلونة تعرض لهزيمته الأولى في حقبة سيتيين، وسقط بهدفين دون رد على ملعب المستايا أمام فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

video:1

وصرّح سيتيين بعد المباراة: "كنا سيئين في الشوط الأول بكل صراحة، لم نتمركز بشكل صحيح، وتعرضنا لعدة هجمات مرتدة، علينا تقييم هذا الشوط مجددا".

وأضاف: "هناك بعض الأشياء لم يفهمها اللاعبون، ربما لم نشرحها لهم بشكل جيد، أو ربما يجب عليهم فهم أفكارنا بشكل أفضل".

وأكمل: "الفريق تحسّن في الشوط الثاني، وخلقنا فرص واضحة للتسجيل، لكن للأسف لم نسجل وتلقينا هدفا جديدا. في الشوط الأول فالنسيا استحق أكثر".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: "هناك أمور لم يفهمها اللاعبون بشكل جيد أو ربما لم نفسرها بالشكل الصحيح. تمريراتنا افتقدت العمق ونحن لم نتدرب على ذلك، علينا تصحيح بعض الأمور. أفضل شيء حدث في الشوط الأول أننا أنهيناه 0-0".

وأضاف: "الشوط الثاني كان أفضل لكن هذا لم يكن كافيا، وفالنسيا فريق عظيم أيضا، ضغط علينا بشكل جيد وألحق بنا الضرر، علينا أن نتحسّن".

وعند سؤاله عن رغبته في رحيل أرتورو فيدال، أجاب باقتضاب: "لقد صرحت بالفعل أنني لن أتحدث عن سوق الانتقالات، ليس هناك ما أضيفه الآن".

وأكمل حديثه عن حال الفريق: "اللاعبون لم يتمركزوا جيدا في الشوط الأول. نحن قمنا بتحسين بعض الأمور وقد لاحظ الجميع هذا التحسن".

























































الساعات الماضية شهدت اقتراب كارليس بيريز من الرحيل إلى روما بسبب عدم رغبة سيتيين في استمراره وفقا لعدة تقارير إسبانية.

وسيتيين رفض التعليق: "لن أتطرق إلى أحاديثي الخاصة مع لاعبيني".

وعن رغبته في استقدام رودريجو مورينو لاعب فالنسيا: "كل ما قلته حول رودريجو هو أنه لاعب عظيم، وأنني كنت أفضل ألا يشارك أمامنا. ليس لدي ما أقوله".

جوردي ألبا سجل الهدف الأول بشكل عكسي في شباك فريقه برشلونة، قبل أن يضيف ماكسي جوميز الهدف الثاني لـ فالنسيا.

ليتجمّد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في المركز الأول، ويرفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

برشلونة بات مهددا بفقدان الصدارة لصالح غريمة ريال مدريد الذي يكفيه التعادل أو الفوز أمام بلد الوليد غدا الأحد، حتى يتقدّم إلى المركز الأول.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لـ فالنسيا على ملعبه المستايا في مواجهة برشلونة منذ 2007.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

طالع أيضا:

الظهور الأول للوافد الجديد في قائمة الأهلي

كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا

الهلال يزيد غليان مجموعة الأهلي

ماذا قال عبد الحفيظ عن مواجهة النجم

لماذا لم يُسجل الزمالك أمام مازيمبي