سكاي: روما يتعاقد مع لاعب برشلونة خلال ساعات

السبت، 25 يناير 2020 - 00:58

كتب : زكي السعيد

كارليس بيريز

يقترب كارليس بيريز لاعب برشلونة من الانتقال إلى روما في سوق الانتقالات الشتوية.

شبكة سكاي أفادت أن الناديين توصلا إلى اتفاق حول الصفقة، مع اقتراب إتمامها خلال الساعات المقبلة.

إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أفادت أن بيريز خرج من حسابات كيكي سيتيين المدرب الجديد للفريق، مما مهّد الطريق لرحيله عن البلاوجرانا.

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بيريز يغيب عن قائمة مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني اليوم السبت.

الصفقة ستتم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الصفقة مرتبطة باقتراب برشلونة من التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا.

فمع رحيل بيريز، وإصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، لا يمتلك سيتيين سوى الثلاثي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي كخيارات هجومية.

بيريز (21 عاما) يلعب في برشلونة منذ أن كان يبلغ 14 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الجاري ليخوض معه 13 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

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