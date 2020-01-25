الانتفاضة مستمرة.. ميلان ينتصر للمرة الثالثة تواليا في الدوري بإسقاط بريشيا

واصل فريق ميلان الإيطالي انتفاضه في الدوري بعدما نجح في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

وانتصر ميلان على بريشيا بهدف مقابل لا شيء في افتتاح الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

هدف فوز ميلان على ملعب بريشيا جاء عن طريق أنتي ريبييتش بعد تخبط دفاعي كبير في منطقة جزاء أصحاب الأرض.

فوز ميلان هو الثالث على التوالي، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم للفريق في الدوري الإيطالي.

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ووصل ميلان للنقطة 31 من 21 مباراة ليقفز للمركز السادس بفارق 7 نقاط عن روما الرابع مع مباراة للأخير.

بينما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة 15 في المركز قبل الأخير.

وشارك زلاتان إبراهيموفيتش منذ البداية للمرة الثانية على التوالي.

ولم يعرف ميلان طعم الهزيمة منذ انضمام إبراهيموفيتش. تعادل مرة وانتصر 3 مرات من بينهم مرة في كأس إيطاليا.

ورغم سيطرة ميلان على بداية الشوط الأول، إلا أن الفرص كانت من نصيب بريشيا الذي كاد أن يسجل لولا تألق دوناروما.

وأهدر زلاتان هدفا محققا في الدقيقة 40، بعدما فشل في تحويل عرضية ثيو هيرنانديز داخل الشباك.

شباك ميلان اهتزت في الشوط الثاني إلا أن الهدف ألغى بداعي التسلل على إرنستو توريجروسا صاحب الهدف.

قرار من الحكم المساعد وتأكيد من تقنية الفيديو حافظا على شباك ميلان.

وتكرر نفس الأمر مع ميلان.

كاستييخو سجل في الدقيقة 83 ولكن تم إلغاء الهدف بسبب تسلل على إبراهيموفيتش الذي مرر الكرة لصاحب الهدف.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد لينتصر ميلان على بريشيا.

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