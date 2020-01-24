إدارة أتليتكو توضح موقف سيميوني بعد صدمة كأس الملك

جددت إدارة أتليتكو مدريد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، رغم الخروج الصادم من كأس ملك إسبانيا.

أتليتكو مدريد ودع مسابقة الكأس من دور الـ 32، بهزيمته أمام كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث مساء الخميس في مفاجأة مدوية.

ونشر النادي العاصمي بيانا على لسان ميجيل آنخل خيل مارين المدير التنفيذي للنادي، الذي طالب خلاله بدعم الجماهير لـ سيميوني بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في السنوات الماضية.

وجاء نص البيان كالآتي:

"كانت صدمة قوية وغير متوقعة لكل المنتمين لـ أتليتكو. أتفهم إحباط جماهيرنا الكبير وأستطيع أن أشاركهم إياه، ولكن يجب علينا عدم تقييم موقف النادي بناءً على الألم والانفعال الناتجين عن نتيجة آخر مباراتين. بل علينا أن نتحلى بالمسؤولية ونعطي قيمة لما وصلنا إليه وحققناه مع هذا الجهاز الفني. وكلما زاد التشكيك في عملنا من الخارج، توجب علينا أن نتحد أكثر.

الانتقادات بعد هزيمة كولتورال ليونيسا طبيعية، ولكن لا يجب علينا التشكيك في المجموعة التي ساعدتنا على الوصول هنا، يتحتم علينا مواصلة العمل دون فقدان وجهتنا.

في العقد الأخير لعبنا العديد من النهائيات، وفزنا بـ9 ألقاب، وبتنا أحد أعظم الأندية في أوروبا. وهذا ساعدنا على تشكيل واحدة من أقوى القوائم في القارة هذا الموسم. وواجبي كمدير تنفيذي أن أحمي كل العمل الذي تم في السنوات الماضية والنجاح الذي تحقق.

أطالب كل العاملين في النادي بالالتزام والنتائج، ويجب على جماهيرنا أن تثق فينا، لأني واثق في قدرة الفريق على التحلي بالمسؤولية، وأثق في قدرات الجهاز الفني بقيادة دييجو سيميوني".

كل محبي أتليتكو مجروحين لأننا خسرنا لقبين في يناير، رغم اختلاف المشاعر بين البطولتين. في كأس السوبر سقطنا في الخطوة الأخيرة بعد أن نافسنا بقوة أمام اثنين من أقوى فرق عالم كرة لقدم.

من الطبيعي أن تشعر الجماهير بالإحباط بعد الهزيمة غير المتوقعة أمام منافس من القسم الثالث، ولكن هذا لا يجب أن يجعلنا كيف وصل أتليتكو مدريد إلى مكانته الآن، النادي يتنامى بشكل رائع، وعدد أعضائنا وصل إلى 130 ألفًا. نادينا يعتبر مرجعية للعديد من المؤسسات الأخرى.

لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل الجماهير والنادي والعاملين واللاعبين، هذا سر تطورنا وقوتنا، وهذا ما يجعلنا مختلفين عن بقية الأندية".

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