تقرير أوكراني: أرسنال يتقدم بعرض لضم مدافع شاختار

لا تزال محاولات نادي أرسنال الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه مستمرة، والتركيز الآن على مدافع شاختار دونيتسك الأوكراني، ميكولا ماتفيينكو.

قناة footballua الأوكرانية كشفت في تقرير حصري لها تقدم أرسنال بعرض رسمي لـ شاختار من أجل التعاقد مع المدافع ماتفيينكو.

وتقدم أرسنال بعرض رسمي لاستعارة ميكولا حتى نهاية الموسم مع إلزامية الشراء في نهاية الإعارة بـ 26 مليون يورو، وفقا للتقرير الأوكراني.

ولا يمانع نادي شاختار دونيتسك رحيل مدافعه صاحب الـ 23 عاما لـ أرسنال.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب في وقت سابق عن عرض أرسنال، قائلا: "عقدنا عقدة اجتماعات مع أرسنال ونأمل في الوصول لاتفاق بين الناديين في النهاية".

الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سبق له أن رشح اسم ماتفيينكو من أجل الانضمام لـ مانشستر سيتي، أثناء تواجده كمدير فني مساعد لـ بيب جوارديولا. والآن مدرب أرسنال يرغب في إتمام الصفقة لصالحه.

وشارك صاحب الـ 23 عاما في 21 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ويعد ميكولا من أكاديمية شاختار وشارك مع الفريق الأول في 61 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

وكتب ماتفيينكو ظهوره الدولي الأول مع منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس العالم المؤهلة لروسيا 2018.

ولعب ماتفيينكو 26 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا الأول.

ورفع المدافع الأوكراني لقب الدوري مرتين مع شاختار، إلى جانب لقب الكأس 4 مرات.

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