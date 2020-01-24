فخر الدين بن يوسف على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد

يتواجد التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي الجديد في قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري يوم الأحد في إياب ربع نهائي البطولة العربية.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء بأفضلية الانتصار ذهابا في الإسكندرية بهدف مقابل لا شيء.

واستقر الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي على ضم 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد.

وشهدت قائمة الإسماعيلي تواجد الوافد الجديد فخر الدين بن يوسف، في انتظار الانتهاء من إجراءات قيد اللاعب يوم السبت، ليصبح متاحا للمشاركة.

كما عاد همام طارق للظهور من جديد في قائمة الإسماعيلي بعد فترة الإجازة التي حصل عليها.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي - محمود عبد المنصف.

الدفاع: أحمد أيمن – محمد هاشم - باهر المحمدي – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدري - محمد مجدي الجمل.

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا –محمود دونجا - محمد صادق – عبد الرحمن مجدي - محمد بيومي - همام طارق.

الهجوم: محمد الشامي - شيلونجو- فخرالدين بن يوسف - وجيه عبد الحكيم.

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