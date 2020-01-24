نفاذ تذاكر مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

الجمعة، 24 يناير 2020 - 19:57

كتب : ياسر الشريف

جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

نفذت تذاكر لقاء الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري يوم الأحد في إياب ربع نهائي البطولة العربية.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء بأفضلية الانتصار ذهابا في الإسكندرية بهدف مقابل لا شيء.

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وأعلن مسؤولو نادي الإسماعيلي نفاذ التذاكر المتاحة للبيع والبالغ عددها 5000 تذكرة.

وحرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على توجيه الشكر لجماهير الدراويش على حرصها الشديد على التواجد ودعم الدراويش.

وتمنى مجلس إدارة الإسماعيلي السماح لعدد أكبر من الجمهور من التواجد في المباراة "إلا أن الأوضاع الأمنية في الفترة الحالية وقفت حائلا أمام هذا الأمر"، وفقا لـ بيان الإسماعيلي.

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