مران الأهلي - حضور الخطيب وتألق بادجي

لليوم الثالث على التوالي أشرف محمود الخطيب رئيس الأهلي بنفسه على مران الفريق في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وشهدت المران تألق الوافد الجديد السنغالي أليو بادجي.

واجتمع الخطيب بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الذي يستعد لمواجهة ضيفه النجم الساحلي التونسي يوم الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد المدرب ريني فايلر محاضرة نظرية للاعبين قبل أن يبدأ المران والذي خصص فيه السويسري حصة للتدرب على التصويب من بعيد من زوايا مختلفة سواء من كرة متحركة أو ثابتة.

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وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى مرانا قويا للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

ويستضيف الأهلي فريق النجم في ملعب السلام ويسعى للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية.

ويسعى الأهلي لقيد بادجي في القائمة الإفريقية ليستطيع المهاجم البالغ عمره 22 عاما المشاركة في دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الثانية للبطولة ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم المتصدر.

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