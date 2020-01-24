قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة، 24 يناير 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا عن مواجهات في المتناول لكبار الدوري الإسباني.

ريال مدريد سيحل ضيفا ثقيلا على ريال سرقسطة الذي يلعب في القسم الثاني، بينما يستضيف برشلونة على ملعب كامب نو فريق ليجانيس.

دور الـ 32 كان قد شهد مفاجآت عديدة أبرزها خروج أتلتيكو مدريد أمام كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة بالخسارة بنتيجة 2-1.

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وتُلعب مباريات ثمن النهائي أيام 28 و29 و30 يناير الجاري.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا:

القسم الأول:

أوساسونا - إشبيلية - برشلونة - فالنسيا - ريال مدريد - غرناطة - ريال سوسيداد - ليجانيس - فياريال - أتليتك بلباو.

القسم الثاني:

ريال سرقسطة - تنيريفي - ميرانديس - رايو فايكانو.

القسم الثالث:

باداخوز - كولتورال ليونيسا

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قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-2020

باداخوز× غرناطة

كولتورال ليونيسا × فالنسيا

تنيريفي - أتليتك بلباو

ريال سرقسطة - ريال مدريد

ميرانديس - إشبيلية

رايو فايكانو - فياريال

برشلونة - ليجانيس

ريال سوسيداد - أوساسونا

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