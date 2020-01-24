تسليم لاعب كولومبيا السابق للولايات المتحدة بتهمة الإتجار في المخدارت

سُلم جون فيفارا لاعب منتخب كولومبيا السابق إلى السلطات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تورطه في نقل 2 طن من "كوكايين" إلى البلاد.

فيفارا قُبّض عليه في مارس 2019 بمدينة كالي في كولومبيا في عملية مشتركة، تجمع الشرطة الكولومبية ووكلاء مكافحة المخدرات من الولايات المتحدة.

في عام 2016 فُتح تحقيق يتعلق بالإتجار بالمخدرات والجرائم المتعلقة بالحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة، وفقا لجريدة "إل تيمبو" في كولومبيا.

ووفقا للجريدة أيضا فأن اللاعب هو من طلب تسليم نفسه للسلطات الأمريكية لأنه يشعر بالثقة في إثبات براءته أمام المحكمة والدليل على ذلك الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

التحقيقات قالت إن لاعب الوسط البالغ 41 عاما حقق مكاسب مادية من وراء شبكة تجار المخدرات في أمريكا الجنوبية وكان عضوا في "جلف كارتل" المتمركزة على البحر الكاريبي.

اللاعب وفقا للتحقيقات هرّب "كوكايين" إلى الولايات المتحدة عن طريق الطائرات والقوارب وفقا للسلطات الأمريكية بقيمة 28 مليون دولار.

وعند نقله من مدينة خوماندي إلى السجن بوجوتا في كولومبيا صرح عقب وصوله "أنا صديق الجميع، لذلك من الصعب إدراك أن صحفي يعمل نهارا ولديه أعمال أخرى في المساء".

فيفارا سبق له اللعب لعديد الأندية الكولومبية وساهم في فوز فريق أونس كالداس بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 2004 بعدما سجل هدفا في شباك بوكا جونيورز الأرجنتيني بالمباراة النهائية.

وتم اختياره أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2004.

كما لعب لأندية بورتسموث وساوثامبتون وريال سوسيداد خلال تجربته الأوروبية.

وارتدى قميص اللوس كافيتيروس في 34 مباراة دولية في الفترة بين 2004 و2010.

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