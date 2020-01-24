كلوب: تراوري لا يُصدَق.. أحيانا لا يمكن إيقافه

الجمعة، 24 يناير 2020 - 13:19

كتب : FilGoal

أداما تراوري - ولفرهامبتون - ليفربول - هندرسون

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بأداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الذي قدم أداء مميزا ضد الأول في لقاء الخميس الذي حسمه رفاق محمد صلاح بنتيجة 2-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أداما تراوري

النادي : ولفرهامبتون

وقال الألماني بعد المباراة التي حسمها ليفربول في الدقائق الأخيرة:"تراوري لا يمكن إيقافه أحيانا، لا يصدق. يا له من لاعب".

واتفق جوردان هندرسون قائد ليفربول مع مدربه بالقول:"تراوري قوي جدا وسريع. مواجهته صعبة، لكن اللاعبين قدموا أداء طيبا أمامه".

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وحافظ ليفربول متصدر ترتيب الدوري على فارق 16 نقطة مع مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

وبمقدور ليفربول توسيع الفارق حين يلعب مباراته المؤجلة في البطولة أمام وست هام يونايتد.

وأرسل تراوري تمريرة حاسمة لراؤول خيمينيز ليدرك ولفرهامبتون التعادل بعدما تقدم ليفربول عن طريق هندرسون، لكن في الدقيقة 84 حسم روبرتو فيرمينو المباراة القوية بتسديدة في شباك الحارس روي باتريشيو.

ويخوض تراوري، الإسباني ذو الأصول المالية، موسمه الثاني مع ولفرهامبتون منذ رحل عن ميدلزبروه.

وشارك اللاعب البالغ عمره 23 عاما في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 5 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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