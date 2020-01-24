لوكاكو: لو امتلك مورينيو لاعبين يريدهم لاختلفت مسيرته مع يونايتد

دافع روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان عن جوزيه مورينيو مدربه الأسبق في مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن الأخير ضمن أفضل المدربين الذين عمل معهم.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان

وسُئل البلجيكي، من المدربين الذين أخرجوا أفضل ما عنده؟ فأجاب في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"أعتقد روبرتو مارتينيز (مدرب بلجيكا)، رونالد كومان (مدرب إيفرتون السابق وهولندا الحالي) وحاليا أنطونيو كونتي".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 26 عاما "أعتقد جوزيه مورينيو، لو امتلك لاعبين يريدهم، لكانت مسيرته أفضل. ستيف كلارك، لا يمكنني نسيانه، لأنه منحني فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وعمري 19".

واستمر اللاعب الأسبق لوست بروميتش ألبيون وتشيلسي "أيضا هناك أريل جيكوبز أول مدرب لي في أندرلخت الذي منحني الفرصة وعمري بالكاد 16 عاما. استدعاني من المدرسة قائلا: يا هذا، لابد أن تنضم للفريق الأول. ودفع بي مباشرة. هؤلاء المدربون الذين سأكن لهم كل احترام دائما".

ولعب لوكاكو لمدة موسم ونصف تحت قيادة مورينيو في مانشستر يونايتد قبل أن يستغني النادي الإنجليزي عن خدمات المدرب البرتغالي في ديسمبر 2018.

وبعد موسمين بالقميص الأحمر لمانشستر، رحل لوكاكو صوب إيطاليا لينضم إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي.

ويقدم لوكاكو مستوى مميزا مع كونتي في فريق نيراتزوري وشارك في 26 مباراة مع النادي وسجل 18 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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