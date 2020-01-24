خيسوس فاييخو إلى غرناطة

أعلن نادي غرناطة الإسباني حصوله على خدمات خيسوس فاييخو قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

خيسوس فاييخو النادي : غرناطة غرناطة

المدافع الإسباني الشاب قضى النصف الأول من الموسم معارا لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يحظ فاييخو بمشاركات عديدة تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو في تشكيل الذئاب بالدوري الإنجليزي.

#BienvenidoVallejo | 📰 @JesusVallejo se incorpora al #Granada. 📝 Llega como cedido hasta junio de 2020. 📅 Será presentado el próximo lunes. 🏋🏽‍♂️ Entrena esta mañana en Barcelona con sus compañeros.#EternaLucha — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) January 24, 2020

وخاض الإسباني البالغ 23 عاما 7 مباريات فقط في جميع المسابقات مع الفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم.

وخرج فاييخو معارا من صفوف الملكي للمرة الرابعة بعدما سبق له اللعب لصفوف ريال سرقسطة الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

فاييخو لعب بقميص ريال مدريد خلال موسمي 2017-18 و2018-19 في 19 مباراة مسجلا هدفا وحيدا.

وبدأ فاييخو التدرب مع زملائه استعدادا للقاء إشبيلية في الدوري الإسباني.

ويحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة في جدول الدوري الإسباني.

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