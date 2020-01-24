تقرير: باكيتا طالب باستبعاده من قائمة ميلان أمام بريشيا
الجمعة، 24 يناير 2020 - 11:25
كتب : FilGoal
طلب البرازيلي لوكاس باكيتا باستبعاده من قائمة ميلان التي تلتقي بريشيا في افتتاح مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة.
البرازيلي الشاب أصبحت نسبة مشاركاته قليلة بعد تغيير ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري الخطة إلى 4-4-2.
فيما شهدت قائمة ميلان المتجهة لبريشيا غياب لاعب الوسط البرازيلي.
🔴⚫️ #BresciaMilan: #SerieATIM Matchday 21
The squad heading to Brescia
I 21 rossoneri per la trasferta di Brescia#SempreMilan pic.twitter.com/Az9VS0xzCt— AC Milan (@acmilan) January 23, 2020
جريدة "لا جازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي" الإيطالية قالا إن اللاعب هو من طلب الخروج من قائمة الفريق.
إذ عانى اللاعب من صدمة وتعرض لوعكة صحية يوم الأحد الماضي عقب الغياب عن مباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي.
ميلان تفوق بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة في مباراة شهدت جلوس البرازيلي على مقاعد البدلاء طيلة أحداث اللقاء.
وأشارت التقارير إلى أنها قد تكون بسبب وجود رغبة للاعب في الرحيل عن أسوار سان سيرو في ظل وجود اهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي بضمه.
باكيتا المنضم لـ ميلان في يناير 2019 مقابل 35 مليون يورو من فلامنجو البرازيلي خاض 32 مباراة بقميص الروسونيري سجل هدفا وصنع 3.
وصار لاعب الوسط البالغ 22 عاما من عناصر منتخب البرازيل الأساسية تحت قيادة تيتي، إذ ارتدى قميص السامبا في 11 مباراة دولية.
ويحتل الروسونيري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بعد مرور 20 جولة.
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