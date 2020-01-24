جهاد جريشة: الغندور وعبد الفتاح اتفقا على حرماني من مونديال 2022

هاجم الحكم الدولي جهاد جريشة، كلا من رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة جمال الغندور، وسلفه عصام عبد الفتاح.

ويرى الحكم الدولي جهاد جريشة إنه "تعرض للظلم" بوضعه في المركز الثالث في قائمة الحكام الدوليين.

وصرح جريشة عبر قناة القاهرة والناس "أنا رقم 1 في مصر منذ عام 2012 بجهدي ومشاركاتي في بطولات الاتحادين الإفريقي والدولي، بأي حق أو صفة يتم وضع إبراهيم نور الدين وأمين عمر في المركزين الأول والثاني".

وأضاف "تم وضعي رقم 3 في القائمة الدولية لإبعادي عن مونديال 2022، لا أقصد التطرق لزملائي، ولا شأن لي بهم".

وأوضح "القائمة الدولية لم تعلن مثلما يحدث سنويا عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، وعندما سألت الغندور في سبتمبر الماضي، قال لي أنت رقم 1 في مصر وإفريقيا، ثم فوجئت بترشيح زميل آخر للمشاركة في كأس العالم، مشكلتي أنه حقي".

وتابع "قيل لي في أكتوبر أن ترتيب الحكام في القائمة الدولية بالأبجدية".

وواصل "أنا مع الإثيوبي باملاك تيسيما، والجامبي باكاري جاساما نتفوق على باقي الحكام المرشحين من إفريقيا خطوتين أو ثلاثة للأمام، ما حدث ليس ضررا لي بل لمصر".

وأردف "لقد اتفق جمال الغندور وعصام عبد الفتاح لأول وآخر مرة وقرآ الفاتحة على إبعادي عن كأس العالم، شكرا لهما".

وأتم "لا يريدان أن تعلو سيرتي الذاتية بمشاركتي في مونديال 2022، أحمّلهما المسؤولية إذا غاب أي حكم مصري عن التواجد بهذه البطولة".

وفي وقت سابق قال المصدر فضّل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لن نرد على ما قاله جهاد جريشة وشكواه التي قدمها للاتحاد".

وأردف "سنحاسب الحكم على هذا التجاوز، وعلى نشر أمور خاصة بلجنة الحكام على وسائل التواصل الخاصة به".

واختتم "لكننا لن نرد عليه عبر الإعلام".

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