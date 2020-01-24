في 210 دقيقة.. ترانمير المغمور يكمل عودته المستحيلة ويطيح بـ واتفورد من الكأس

تأهل ترانمير روفرز إلى دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه الصعق على ضيفه واتفورد 2-1 في ملعب برينتون بارك بمباراة الإعادة.

إيمانويل مونثي تقدّم لـ ترانمير فريق القسم الثالث في الدقيقة 36، قبل أن يدرك كايلن هيندز التعادل لـ واتفورد في الدقيقة 68، لتتجه المباراة إلى وقت إضافي.

ليخطف كونور جينينجز هدفا صاعقا لـ ترانمير في الدقيقة 104، أطاح من خلاله بـ واتفورد من المسابقة الأعرق في التاريخ.

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ترانمير أكمل عودته الرائعة التي حققها في المباراة الأولى، عندما عاد في النتيجة من التأخر 0-3 إلى التعادل 3-3 في الشوط الثاني على أرض واتفورد، ليفرض عليه مباراة إعادة انتصر فيها بالوقت الإضافي.

ويستقبل ترانمير نظيره مانشستر يونايتد في مباراة دور الـ 32 يوم 26 يناير الجاري.

ووصل ترانمير 3 مرات سابقة للدور ربع النهائي آخرها عام 2004 كأفضل إنجاز له في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويضم الدور المقبل 5 فرق من القسم الثالث، وفريق من القسم الرابع، فهل تتواصل المفاجآت؟

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