مدافع سيراميكا المنضم لـ الأهلي: لعبت 8 سنوات في الإسماعيلي.. ومثلي الأعلى فان دايك

تحدث محمد ناصر مدافع فريق سيراميكا كليوباترا المنضم حديثا لـ الأهلي عن انتقاله للمارد الأحمر، مشيرا إلى "ارتداء قميص نادي القرن شرف كبير لأي فريق".

نادي سيراميكا كليوباترا أعلن في وقت سابق انتقال مدافعه الشاب صاحب الـ 20 عاما إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال محمد ناصر: "امتلكت العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، ولكنني فضلت الأهلي لأنه شرف لأي لاعب اللعب في صفوفه".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا "المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا بدأت منذ بداية الموسم بطلب من عمرو أنور –مدرب شباب الأهلي – ولكن الصفقة تمت في يناير".

وحكى اللاعب عن مسيرته قائلا: "بدأت ممارسة كرة القدم في نادي الإسماعيلي عندما كنت في التاسعة من عمري، ولعبت هناك 8 سنوات، ثم انتقلت إلى سيراميكا".

وتابع "قضيت أياما سعيدة داخل النادي على مدار السنوات الماضية، ونجحت هذا الموسم في تسجيل 13 هدفا من 20 مباراة".

وأكمل حديثه قائلا: " أشكر إدارة نادي سيراميكا على الطريقة الاحترافية والراقية التي تعاملت بها في المفاوضات. لقد سارت المفاوضات بكل سهولة ويسر وبدون أزمات. شاهدت في هذا النادي كل حب واحترام وتقدير وتخطيط احترافي لقطاع الكرة، وأتمنى تواجد النادي في الدوري الممتاز الموسم".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم، كشف مدافع شباب الأهلي الجديد "على المستوى العالمي، فان دايك –مدافع ليفربول- هو مثلي الأعلى، بينما على المستوى المحلي، فأحمد حجازي هو مثلي الأعلى".

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