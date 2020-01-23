الإسماعيلي: البطاقة الدولية تحدد موقف فخر الدين بن يوسف من لقاء الاتحاد

كشف أدهم السلحدار مدرب عام فريق الإسماعيلي موقف التونسي فخر الدين بن يوسف من مواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال مدرب عام الإسماعيلي: "فخر الدين بن يوسف شارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، وسيشارك بشكل طبيعي في تدريبات السبت أيضا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مسألة مشاركة فخر الدين بن يوسف تتحدد مع وصول بطاقته الدولية واكتمال إجراءات قيده، وهذا لم يحدث حتى الآن. سيحدث بمجرد وصول بطاقته".

وتابع "ومواجهة الاتحاد صعبة للغاية ولا يمكننا الاعتقاد أننا حسمنا التأهل بالفوز ذهابا. الجولة لم تنته وهذا ما أبلغنا به اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "نعمل على علاج تلك الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين لمنع تكرارها. شاهدنا مباراة الذهاب من جديد واستخرجنا العديد من المقاطع وسنعرضها على اللاعبين للتعرف على الأخطاء".

وأتم "هدفنا علاج الأخطاء".

وانتصر الإسماعيلي ذهابا على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء.

اقرأ أيضا:

كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

الأهلي يعترض على قرار الاتحاد الإفريقي

الزمالك يوضح موقفه من قرار كاف

عبد الحفيظ يتحدث عن موقف صالح جمعة

هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد