بعد هز شباك ريال مدريد.. روميرو: أنا صحفي.. جاهز لطلبات التوظيف من أي مجلة

لا يتمتع بمهارة فائقة في قدميه فحسب، وإنما في قلمه أيضا على ما يبدو.

ألفارو روميرو خطف الأضواء مساء الأربعاء، وسجل هدفا تاريخيا لفريقه أونيونيستاس في شباك ريال مدريد بدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد تغلّب على مضيفه من القسم الثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن روميرو أشعل المباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 55.

روميرو (23 عاما)، واصل خطف الأضواء في تصريحاته بعد المباراة، وكشف عن مهنة أخرى يمارسها غير كرة القدم.

اللاعب قصير القامة أمسك بالمايكروفون وواجه الكاميرا في مقابلته السريعة بعد المباراة، وقال: "أقدّم نفسي إليكم، كيف حالكم؟ أنا صحفي لو أرادت أي صحيفة توظيفي".

لاحقا وعبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، واصل روميرو تصريحاته اللافتة: "لقد تبادلت القميص مع كارباخال، لا أدري نوع العطر الذي يضعه، لكن رائحته جميلة".

🎙️@varo7r "Esto es para vivirlo, tengo los pelos aún como escarpias; esto que ha pasado hoy no me lo quita nadie" "Me ha dado la camiseta @DaniCarvajal92, con la que ha jugado, y no sé qué colonia usará pero es que huele bien" pic.twitter.com/gIlq1pRRVa — El Transistor (@ElTransistorOC) January 22, 2020

روميرو دخل الملعب في الدقيقة 53 وسط تحية كبيرة من جماهير أونيونيستاس، قبل أن يسجل هدفا رائعا دخل به تاريخ ناديه.

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