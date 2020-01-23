بويول أم كومان؟ كرويف أم إنييستا؟ اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة

بتاريخ يتجاوز 120 عاما، شهد برشلونة قدرا هائلا من النجوم الذين حملوا قميصه.

FilGoal.com يصحبك في مغامرة تاريخية مع زعماء كتالونيا، ويفتح أمامك سجلات برشلونة لتختار التشكيل التاريخي المثالي.

من تفضّل؟ أندوني زوبيزاريتا أم فيكتور فالديس أم مارك أندري تير شتيجن؟

ميجيلي أم رونالد كومان أم كارليس بويول؟ أندريس إنييستا أم لويس إنريكي أم يوان كرويف؟

من يكون شريك ليونيل ميسي في خط الهجوم؟ صامويل إيتو أم لاديسلاو كوبالا أم خريستو ستويتشكوف؟

اختر تشكيلك المثالي وشاركه مع أصدقائك

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