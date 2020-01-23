بعد التهديد بالانسحاب.. انفراج أزمة الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا

وافقت الأندية الإيرانية على خوض الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في أرض محايدة.

الأندية الإيرانية هددت في وقت سابق بالانسحاب من المسابقة القارية، لو أصر الاتحاد الآسيوي على خوض المباريات خارج إيران.

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا أفاد فيه موافقة ناديي شهر خودرو، واستقلال طهران الإيرانيين، على خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني في الإمارات العربية المتحدة.

شهر خودرو يواجه الرفاع البحريني يوم 25 يناير في إمارة الشارقة، وفي نفس اليوم يلعب استقلال طهران أمام الكويت الكويتي في إمارة دبي.

وأفاد البيان أن الأندية الإيرانية ستخوض مباريات دور المجموعات على ملعبها بشكل طبيعي، على أن تخوض مبارياتها الداخلية في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة.

الاتحاد الآسيوي يرغب في تجنيب إيران استضافة أي مباراة بالجولات الثلاث الأولى "لإتاحة الوقت لإعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد".

ويلعب ناديا بيرسبوليس، وسباهان في دور المجموعات، فيما يخوض شهر خودرو، واستقلال طهران الدور التمهيدي.

ويشهد الوضع الأمني في إيران عدم استقرار بعد تصاعد الخلافات السياسية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب اغتيال قاسم سليماني.

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