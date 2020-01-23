تقرير: سيبايوس يريد قطع إعارته مع أرسنال.. وتوضيح موقف النادي

ذكرت تقارير إسبانية أن داني سيبايوس يبحث عن قطع إعارته إلى أرسنال بحثا عن مزيد من دقائق اللعب.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن سيبايوس يريد مغادرة أرسنال هذا الشهر، واللعب معارا لنادٍ آخر لما تبقى من الموسم.

اللاعب أبلغ ريال مدريد ناديه الأصلي برغبته بالفعل، وإدارة الميرنجي بدأت البحث عن وجهات بديلة محتملة لـ سيبايوس.

المحرك الأساسي لرغبة سيبايوس في الرحيل عن أرسنال، هو رغبته في حجز مكانه بقائمة إسبانيا في يورو 2020.

سيبايوس انضم إلى أرسنال مطلع الموسم بناء على رغبة أوناي إيمري، لكن المدرب الإسباني أقيل في وقتٍ لاحق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي فالنسيا مهتم باستقدام سيبايوس لو نجح في الانفصال عن أرسنال.

ألبيرت سيلاديس مدرب فالنسيا يرغب في العمل مع سيبايوس مجددا، بعد أن درّبه في منتخب إسبانيا للشباب سابقا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن إدارة أرسنال رفضت فكرة خروج اللاعب في يناير الحالي.

فعلى الرغم من ندرة مشاركاته، تعتقد إدارة المدفعجية أن الموسم لا يزال طويلا ويقد يحتاج إليه الفريق في أي لحظة.

سيبايوس خاض 17 مبارة هذا الموسم مع أرسنال، سجل فيها هدفا وحيدا، وصنع هدفين كليهما في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي.

ولم يخض سيبايوس أي مباراة مع أرسنال منذ ظهوره أمام جيمارايش يوم 6 نوفمبر الماضي، إذ ابتعد بعدها للإصابة، قبل أن يلازم دكة البدلاء في المباريات الأخيرة تحت قيادة ميكيل أرتيتا الذي لم يظهر معه حتى اللحظة.

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