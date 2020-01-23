مع كونتي من جديد.. رسميا – موسيس إلى إنتر

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي بشكل رسمي عن تعاقده مع النيجيري فيكتور موسيس قادما من تشيلسي.

ووقع موسيس على عقود انتقاله لـ إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية شراء.

موسيس يستعد للتدرب من جديد تحت قيادة أنطونيو كونتي، ليصرح قائلا: "سعيد للغاية بالعمل من جديد مع كونتي".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ إنتر "تحدثت مع كونتي وأخبرني بالفعل بمشروع إنتر وأنني سأكون جزءا منه".

وأتم "سأقدم كل ما لدي من أجل مساعدة إنتر وإسعاد الجماهير".

الجناح صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف فينيربهاتشه التركي على سبيل الإعارة في شتاء 2019، ولكنه عاد من جديد لصفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، وخرج معارا من جديد ولكن للدوري الإيطالي، من بوابة إنتر.

ولعب موسيس موسمين تحت قيادة كونتي في تشيلسي كظهير أيمن حقق خلالهما لقب الدوري مرة.

وظهر الجناح النيجيري في 78 مباراة تحت قيادة كونتي، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 8.

ورفع صاحب الـ 29 عاما لقب الدوري مرة وكأس إنجلترا مرة والدوري الأوروبي مرتين.

وشارك موسيس في 7 مباريات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

وتعد صفقة موسيس هي الثانية لإنتر خلال الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع أشلي يونج من مانشستر يونايتد.

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