أحمد حسن: قرعة مونديال 2020؟ التاريخ فقط لا يكفي خريطة إفريقيا تغيرت

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن قرعة الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) ليست سهلة.

وصرح حسن عبر البرنامج الإذاعي (وان تو): "قد يرى الكثيرون المجموعة معقولة، لأنها لا تضم منتخبات كبيرة اسما مثل كوت ديفوار أو غيرها".

واستدرك "لكن المنتخبات التي لا تملك تاريخا كبيرا، أصبحت تضم بين صفوفها محترفين على أعلى مستوى في أوروبا".

وأشار أحمد حسن "الخريطة الإفريقية تغيرت، التاريخ فقط لا يفيد، لابد من التعامل بجدية مع المباريات الخارجية، فالأمر ليس سهلا كما يتخيل البعض بل ستكون سهلة إذا أكدنا جدارتنا، وأننا أقوياء وقادرون على الفوز أمام أي منافس".

واستطرد "كان الله في عون حسام البدري أو أي مدير فني مكانه، لأنه مطالب ببناء فريق جديد والتأهل والمنافسة على كأس الأمم".

وأردف "يجب على الجهاز الفني أن يحدد النواقص، مع الاحتفاظ بعناصر الخبرة المطلوبة، المنتخب الأولمبي حقق إنجازا رائعا ولكن في مرحلته السنية، اللعب للمنتخب الأول مختلف، وأرى أن هناك 4 عناصر من الفريق الأولمبي ستكون إضافة".

وواصل الصقر "ينقص المنتخب الروح العالية والشراسة في الملعب، لا وقت لتحفيظ اللاعبين لأمور تكتيكية، هذا ما لاحظته خلال كأس الأمم الأخيرة".

وشدد "لابد أن يشعر أي منافس أننا منتخب شرس في أول نصف ساعة، لابد أن ينتبه حسام البدري واللاعبون لهذه النقطة".

وأتم تصريحاته "في 2006 و2008 و2010 كنا نفوز لأننا الأكثر شراسة، وليس أفضل فنيا، سواء كوت ديفوار أو الكاميرون أو المغرب أو غانا".

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة التي تضم ليبيا، أنجولا والجابون.

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