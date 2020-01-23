في مصر.. لا ليجا تفتتح أول فروع مطاعمها الخارجية

يفتتح اتحاد دوري كرة القدم للمحترفين الإسباني المعروف عالميا باسم "لا ليجا"، أول فروع المطاعم والكافيهات الخاصة بها في مصر والشرق الأوسط.

وأتي افتتاح المطعم الجديد، بالشراكة مع شركة برايم هوسبيتاليتي، إحدى شركات مجموعة برايم مصر وذلك يوم ٢٥ من الشهر الجاري في ألماظة سيتي سنتر.

يأتي هذا الافتتاح ضمن خطة لا ليجا للانتشار بهذه العلامة التجارية المرموقة والجاذبة للشباب وكرة القدم والانتشار بالمطاعم باسم لا ليجا لاونج في كافة أنحاء العالم بدء من الدول المحورية في القارات والمناطق المختلفة.

صرح بذلك فرناندو سانز المدير التنفيذي لـ "لا ليجا" والذي أشار بأن البدء بمصر جاء بعد دراسات عديده نظرا لنمو الاقتصاد المصري الملحوظ وحب الشعب المصري لكرة القدم.

كما صرح بأن المطاعم ستتيح لروادها مشاهده مباريات كرة القدم والفرصة للفوز بتذاكر لحضور المباريات في الاستاد في إسبانيا للفرق المختلفة في الدوري، كما تتيح الحصول على هدايا تذكارية للفرق المفضلة.

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