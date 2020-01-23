برشلونة يعلن إصابة نيتو

الخميس، 23 يناير 2020 - 18:00

كتب : FilGoal

نيتو - تير شتيجن - أرتور - برشلونة

أعلن نادي برشلونة إصابة نيتو حارس مرمى الفريق خلال مواجهة إيبيزا مساء الأربعاء.

برشلونة عبر بصعوبة إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على مضيفه إيبيزا 2-1، مباراة أصيب خلالها نيتو.

برشلونة ذكر أن الحارس البرازيلي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، دون أن يحدد مدة محددة لابتعاده عن الملاعب.

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صحيفة "أس" الإسبانية تكهنت أن الإصابة ستحرم كيكي سيتيين من خدمات نيتو لـ 3 أسابيع تقريبا.

الحارس البرازيلي أصيب في الشوط الثاني أمام إيبيزا بعد تدخل قوي، لكنه رفض مغادرة الملعب ليسمح لمدربه باستغلال أوراقه الهجومية في قلب النتيجة.

ولو صدقت تنبؤات أس، سيبتعد نيتو عن مباراتي ثُمن النهائي وربع النهائي في كأس ملك حال مواصلة برشلونة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها.

وأصيب نيتو (30 عاما) في الشهر الذي ينتظر خوضه عدد معقول من المباريات، إذ يشارك في مباريات كأس الملك.

ولم يخض نيتو سوى 4 مباريات فقط هذا الموسم، منها مباراة وحيدة في الدوري الإسباني انتهت بالتعادل 2-2 أمام إسبانيول.

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