رمضان السيد يخلف رضا عبد العال في تدريب بلدية المحلة

تولى رمضان السيد تدريب بلدية المحلة، خلفا لـ رضا عبد العال الذي تقدّم باستقالته.

وأعلنت إدارة بلدية المحلة عن الطاقم المعاون لـ رمضان السيد، الذي يضم: وائل القباني، وهشام الحلو، ومحمد رمضان، بالإضافة إلى أحمد مسلم كمدرب لحراس المرمى.

وسبق لـ رمضان السيد إدارة بلدية المحلية منذ موسمين، وكان فريق محافظة الغربية متصدرا وقتها بفارق نقطتين حتى الجولة الأخيرة عندما خسر بهدف قاتل أمام الرجاء وفقد بطاقة الصعود.

وتولى رمضان السيد تدريب النجوم هذا الموسم، قبل أن يرحل عن تدريبه لاحقا.

وكان مصطفى الشامي المشرف العام على بلدية المحلة قد صرّح لـ FilGoal.com أن "الإدارة قبلت استقالة رضا عبد العال".

رضا عبد العال تولى تدريب الفريق بدءا من الأسبوع الخامس للدرجة الثانية، حقق الفوز علي بيلا ثم الأولمبي ثم المالية، وتعادل مع الحمام وخسر من غزل المحلة.

الفوز الأخير له مع بلدية المحلة جاء أمام دكرنس، ثم تعادل مع فاركو والخسارة من ألعاب دمنهور بهدف دون رد.

إجمالا خاض قاد رضا بلدية المحلة في 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 خسر 2.

ويحتل بلدية المحلة المركز السابق في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، برصيد 16 نقطة.

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