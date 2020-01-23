فلامنجو يعزز هجومه ويضم بيدرو من فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إعارة مهاجمه بيدرو إلى صفوف فلامنجو البرازيلي.

بيدرو النادي : فلامنجو فيورنتينا

المهاجم البالغ 22 عاما عاد للدوري المحلي مجددا بعد 6 أشهر سلبية بقميص الفيولا على سبيل الإعارة حتى نهاية العام الجاري.

وكلفت إعارة اللاعب مبلغ 1 مليون يورو ويحق لفلامنجو ضمه في نهاية العام.

عودة بيدرو ستكون للغريم التقليدي لفلومينينسي، إذ سيرتدي قمصان بطل البرازيل وقارة أمريكا الجنوبية.

اللاعب البرازيلي انضم في مطلع الموسم مقابل 11 مليون يورو قادما من فلومينيسني.

شارك بيدرو في 4 مباريات فقط بقميص الفريق في الدوري الإيطالي خلال 57 دقيقة.

انتقال بيدرو إلى فلامنجو قد يكون تمهيدا لرحيل الهداف جابريل باربوسا لاعب إنتر الإيطالي المعار لفلامنجو والذي لم يتم حسم انتقاله بشكل نهائي.

بيدرو تصدر ترتيب الهدافين في موسم 2018 لكنه تعرض في منتصف الموسم لإصابة بالرباط الصليبي أدت لنهاية موسمه وحصد في نهايته جابريل باربوسا بقميص سانتوس لقب الهداف.

وسيصبح هجوم فلامنجو ناريا إذ ضمّن الحصول على خدمات باربوسا ليجاور برونو هنريكي وجيورجان دي أراسكايتا.

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