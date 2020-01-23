في إفريقيا – الرجاء يطلب تغيير حكم مباراته ضد الترجي

قدم الرجاء المغربي طلبا رسميا لاتحاد كرة القدم الإفريقي (كاف)، يطلب فيه تغيير حكم مباراته ضد الترجي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن كاف أن الجامبي باكاري جاساما سيكون حكما للمباراة، بعد أن كان قد أُعلم الرجاء – بحسب بيانه – أن الكاميرون أليوم نيانت سيكون حكما للمواجهة.

وطلب الرجاء تغيير جاساما بحكم آخر.

وقال البيان: تقدم نادي الرجاء الرياضي بطلب للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يلتمس بموجبه استبدال الطاقم التحكيمي المعين للقاء الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لذي سيجمع نادي الترجي الرياضي التونسي بنادي الرجاء الرياضي يوم 25 يناير الجاري بتونس العاصمة، والمعلوم أن كاف قد عين الحكم الكاميروني أليوم نيانت لقيادة اللقاء قبل أن تقوم باستبداله بالحكم الجامبي السيد باكاري جاساما الذي يطالب النادي باستبداله".

وبحسب تقارير مغربية، فإن تغيير الحكم جاء بسبب تحكيم نيانت لدربي تونس العاصمة بين الترجي والإفريقي، والذي انتهى لصالح الترجي 2-1.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة الرابعة بـ10 نقاط، فيما يحتل الرجاء الوصافة بـ7 نقاط بفارق 3 نقاط عن شبيبة القبائل الجزائري.

video:1

اقرأ أيضا

آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي

الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ "الرئيس الشرفي"

مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: لن نرد على جريشة ولكن سنحاسبه

الاتحاد السكندري: صالح جمعة؟ لاعب رائع ولكن

أمونيكي لـ في الجول: أبلغت المقاصة بموافقتي على عرضهم لخلافة ميدو