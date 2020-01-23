بيرنلي يعقّد موقف مانشستر يونايتد.. وتوتنام ينهى نتائجه السلبية

حقق بيرنلي فوزه الثاني على التوالي وكبّد مانشستر يونايتد الخسارة أمام جماهيره بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ثانية على التوالي للشياطين الحمر والثالثة في آخر 5 مباريات التي يخسر فيها الفريق بنتيجة 2-0 بعد السقوط أمام أرسنال وليفربول.

دخل مانشستر يونايتد اللقاء بتواجد الفرنسي أنتوني مارسيال ومن خلفه الإسباني خوان مانويل ماتا ودانييل جميس في الشق الهجومي، كما عاد فيل جونز للمشاركة في الدفاع بجوار هاري ماجواير.

تشكيل مانشستر يونايتد - سولشاير يدفع بـ مارسيال ودانيال جيمس في خط الهجوم أمام بيرنلي#في_إنجلترا pic.twitter.com/ucOw4QfskI — FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020

النيوزيلاندي كريس وود سجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 38، ركلة ثابتة طولية في منطقة الجزاء مهدها بن مي برأسه إلى وود الذي سددها على الطائر في الشباك.

وفي الشوط الثاني حل ماسون جرينود بدلا من أندريس بيريرا من أجل قلب الأوضاع وزيادة الضغط الهجومي أمام أنظار جماهير أولد ترافورد.

جاي روديجيز عقّد الأمور بتسجيل هدف ثان في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ديفيد دي خيا.

مانشستر يونايتد زاد من ضغطه لكن على استحياء ودون تهديد حقيقي لمرمى نيكولاس بوب.

وسجل لوك شاو هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على حساب المدافع الإنجليزي.

خسارة توقف بها رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس، وارتفع رصيد بيرنلي إلى 30 نقطة في المركز الـ 13.

وأصبح الفارق بين المركز الـ 14 الذي يحتله نيوكاسل والمركز الخامس 4 نقاط.

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توتنام × نورويتش سيتي

حقق توتنام الفوز الأول له بعد 5 مباريات متتالية دون أي انتصار على حساب نورويتش في الدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 37 سجل ديلي ألي الهدف الأول للديوك بعدما حوّل عرضية الإيفوار سيرج أورييه في شباك الكناري، هدف هو السابع للإنجليزي.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء عدّل الفنلندي تيمو بوكي النتيجة بهدف من علامة الجزاء رفع به رصيده إلى 11 هدفا الموسم الجاري في الدوري.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 79 الهدف الثاني للفريق اللندني، خطف بها النقاط الثلاثة.

فوز رفع رصيد الديوك إلى 34 نقطة في المركز السادس ويأتي خلف مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

فيما ظل الكناري في قاع الترتيب برصيد 17 نقطة.

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ليستر سيتي × وست هام

عزز ليستر سيتي موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب بالفوز 4-1 على وست هام يونايتد، لكنه خسر اثنين من لاعبيه في الشوط الأول.

الثعالب خرجوا متقدمين بثنائية هارفي بارنز في الدقيقة 24 وريكاردو بيريرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

في المقابل خسر اثنين من لاعبيه بخروج نامبيليس ميندي وجيمي فاردي للإصابة ونزول ويلفريد نديدي وكليتشي إيهاناتشيو.

بعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل القائد مارك نوبل هدف تقليص الفارق للشواكيش من ضربة جزاء.

وفي الدقائق العشرة الأخيرة رفع ليستر سيتي من عدد أهدافه بفضل ثنائية من الإسباني أيوزي بيريز بهدفين في الدقائق 81 و88.

رصيد ليستر سيتي وصل للنقطة 48 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ 17.

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