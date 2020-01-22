جريشة: تعرضت للظلم.. ولا أجد مبررا لما حدث معي

يرى الحكم الدولي جهاد جريشة إنه "تعرض للظلم" بوضعه في المركز الثالث في قائمة الحكام الدوليين.

جريشة، الذي تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد هذا الأمر، قال في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: "ذلك الترتيب سيتسبب في عدم مشاركتي في كأس العالم".

الحكم الذي قاد مباراة واحدة في كأس العالم الماضي قال: "عندما سألت جمال الغندور رئيس اللجنة الحالي، قال لي إن عصام عبد الفتاح (رئيسها السابق) هو من وضع الترتيب، وعندما سألت عبد الفتاح قال لي إن الغندور هو المسؤول".

وأردف "تواصلت مع مسؤولي كاف وفيفا، وقالوا لي إذا كان اتحاد بلدك وضعوك في المركز الثالث في القائمة الدولية كيف تتواجد في كأس العالم".

وشدد "لدي 43 عاما، وفي كأس العالم المقبل سأبلغ من العمر 45 عاما وهو أمر طبيعي مادام لياقتي جيدة. لا أجد مبررا لما حدث معي".

وأتم جريشة "حاليا أنا مصاب منذ مباراة الزمالك وطلائع الجيش".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن القائمة الدولية تضم كل من جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمد معروف، محمود البنا، أحمد الغندور، محمد عادل، أمين عمر.

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