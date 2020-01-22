كاراسكال بعد هدفه المارادوني: رونالدينيو من ألهمني

استلهم خورخي كاراسكال لاعب وسط منتخب كولومبيا الأولمبي هدفه في شباك الإكوادور ببطولة كأس أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 من النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق.

الكولومبي الشاب سجل هدفا راوغ فيه 3 لاعبين من بعد منتصف الملعب ثم وحارس المرمى وأودع الكرة في الشباك بطريقة مميزة في لقاء انتهى بفوز اللوس كافيتيروس بنتيجة 4-0.

لاعب ريفر بليت الأرجنتيني قال لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "منذ طفولتي وأنا أعشق رونالدينيو، هو أحد اللاعبين الذين ألهموني".

Pisa la pelota Carrascal, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial...

وتابع "أتعلم وأحاول مساعدة زملائي على استغلال هذه الموهبة، حيث يمكنني أيضا مساعدة الفريق".

وواصل "تسجيل هدف مع المنتخب أمر لا يقدر بثمن، سجلت هدفا لطيفا للغاية لا يمكنني أن أنساه".

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وأتم "المنتخب لديه هدف واضح وهو أن يكون في الأولمبياد وما يمكننا القيام به وسنحصل عليه".

البطولة المؤهلة للأولمبياد تقام بنظام المجموعتين ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى طوكيو 2020.

الكولومبي الشاب خاض تجربة في كاراباتي الأوكراني ثم انتقل لصفوف ريفر بليت، وشارك الموسم الجاري في الدوري الأرجنتيني في 8 مباريات وسجل هدفين.

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