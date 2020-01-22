رسميا - جناح بتروجت ينضم للإنتاج الحربي

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 19:14

كتب : أحمد شاكر

أحمد عفيفي

أعلن الإنتاج الحربي بشكل رسمي ضمه لأحمد عفيفي جناح بتروجت لمدة 3 سنوات ونصف.

عفيفي، الذي لعب مع بتروجت النصف الثاني من الموسم الماضي قبل هبوط الفريق، وقع على عقود الانضمام للإنتاج لمدة 3 مواسم ونصف.

وعلم FilGoal.com أن عفيفي تنازل عن مليون و250 ألف جنيها من مستحقاته لدى بتروجت ليرحل عن الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية حاليا.

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وسبق لعفيفي تسجيل 5 أهداف في الدوري المصري في 82 مباراة خاضها مع الجونة وأسوان وبيراميدز وبتروجت.

ويحتل الإنتاج المركز السادس في الدوري بـ21 نقطة بعد 14 جولة.

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