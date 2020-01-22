حلم طوكيو - في انتظار تونس أو الجزائر.. يد مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 18:38

كتب : محمد سمير

كرة يد - منتخب مصر

تصدر منتخب مصر لكرة اليد مجموعته في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في تونس، بعد فوزه على منتخب أنجولا 33-26.

منتخب مصر حسم الشوط الأول لصالحه 15-12، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 7 أهداف، ليعلن تصدره للمجموعة الأولى بـ3 انتصارات ضد أنجولا والكونغو الديمقراطية والجابون.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من مواجهة مستضيف البطولة، تونس، والجزائر، لمواجهته في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

أخبار متعلقة

حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تكتسح الجابون نحو نصف نهائي إفريقيا حلم طوكيو - كرة يد.. مصر بالعلامة الكاملة إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بنظامه الجديد حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تكتسح كينيا في أمم إفريقيا

وضمنت منتخبات أنجولا وتونس والجزائر التأهل لكأس العالم الذي يقام العام المقبل في مصر.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، دون الحاجة لخوض الملحق المؤهل لها في حال وصوله للنهائي وخسارته.

منتخبا مصر وتونس التقيا في نهائي آخر نسختين للبطولة، حيث فاز منتخب مصر في القاهرة عام 2016 وخسر الفراعنة آخر نهائي في الجابون قبل عامين.

ويسعى منتخب مصر لحصد البطولة السابعة له ليعادل منتخب الجزائر، فيما حصلت تونس على اللقب 10 مرات.

اقرأ أيضا

جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي

الجابون.. أكبر من مواجهة بين صلاح وأوباميانج

وصف جديد من كلوب لهدف صلاح

صفقة كبيرة للدراويش

الحلقة الجديدة من أخطر دوري في العالم

ظهير الزمالك لن يلحق بمواجهة مازيمبي

كرة يد حلم طوكيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

في إفريقيا – الرجاء يطلب تغيير حكم مباراته ضد الترجي 4 ساعة | إفريقيا
مصيلحي: صالح جمعة؟ لاعب رائع لكن الاتحاد يحتاج مؤهلات معينة 4 ساعة | الدوري المصري
بيرنلي يعقّد موقف مانشستر يونايتد.. وتوتنام ينهى نتائجه السلبية 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي ولا مجال للوقيعة مرة أخرى 5 ساعة | مصر
لا مفاجآت بفضل دياز.. ريال مدريد يتخطى أونيونيستاس في كأس الملك 5 ساعة | أوروبا
بثلاثية في 45 دقيقة على روما.. يوفنتوس إلى نصف نهائي الكأس 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك