حلم طوكيو - في انتظار تونس أو الجزائر.. يد مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

تصدر منتخب مصر لكرة اليد مجموعته في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في تونس، بعد فوزه على منتخب أنجولا 33-26.

منتخب مصر حسم الشوط الأول لصالحه 15-12، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 7 أهداف، ليعلن تصدره للمجموعة الأولى بـ3 انتصارات ضد أنجولا والكونغو الديمقراطية والجابون.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من مواجهة مستضيف البطولة، تونس، والجزائر، لمواجهته في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

وضمنت منتخبات أنجولا وتونس والجزائر التأهل لكأس العالم الذي يقام العام المقبل في مصر.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، دون الحاجة لخوض الملحق المؤهل لها في حال وصوله للنهائي وخسارته.

منتخبا مصر وتونس التقيا في نهائي آخر نسختين للبطولة، حيث فاز منتخب مصر في القاهرة عام 2016 وخسر الفراعنة آخر نهائي في الجابون قبل عامين.

ويسعى منتخب مصر لحصد البطولة السابعة له ليعادل منتخب الجزائر، فيما حصلت تونس على اللقب 10 مرات.

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