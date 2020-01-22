وردة يسجل هدفين في تعادل لاريسا مع فريقه السابق.. ومشاركة غزال

سجل عمرو وردة جناح لاريسا هدفي فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع بانيتوليكوس 2-2 يوم الأربعاء.

وحل بانيتوليكوس ضيفا على لاريسا ضمن الجولة 20 من الدوري اليوناني.

وردة سجل هدفيه من ركلتي جزاء في الدقيقتين 78 و86 ليرد على ثنائية النيجيري أبيولا داوودا في الدقيقتين 28 و64 لصالح الفريق الذي لعب له وردة من قبل.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري علي غزال المنتقل حديثا إلى لاريسا في الربع ساعة الأخيرة.

وبذلك رفع وردة رصيده من الأهداف إلى 7 أهداف هذا الموسم.

ورفع لاريسا رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

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