وردة يسجل هدفين في تعادل لاريسا مع فريقه السابق.. ومشاركة غزال

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 16:57

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

سجل عمرو وردة جناح لاريسا هدفي فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع بانيتوليكوس 2-2 يوم الأربعاء.

وحل بانيتوليكوس ضيفا على لاريسا ضمن الجولة 20 من الدوري اليوناني.

وردة سجل هدفيه من ركلتي جزاء في الدقيقتين 78 و86 ليرد على ثنائية النيجيري أبيولا داوودا في الدقيقتين 28 و64 لصالح الفريق الذي لعب له وردة من قبل.

أخبار متعلقة

كلوب: هدف صلاح في يونايتد؟ ركب دراجته وانطلق أجيري: هذا ما رأيته في مصر.. وصلاح لم يسبب أي مشاكل لاعب ليفربول السابق: صلاح وأليسون أعادا لي ذكرى لن أنساها البدري: إذا احتجت عمرو وردة سأضمه

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري علي غزال المنتقل حديثا إلى لاريسا في الربع ساعة الأخيرة.

وبذلك رفع وردة رصيده من الأهداف إلى 7 أهداف هذا الموسم.

ورفع لاريسا رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

طالع أيضا:

المقاصة يتخذ قرارا بشأن مستقبل ميدو

النجم يحدد موعد الوصول للقاهرة لمواجهة الأهلي

الجنايني يرد على: هل يترشح لرئاسة الزمالك؟

رسميا - أزارو إلى الدوري السعودي

البدري يجيب عن: هل ينضم عمرو وردة مجددا إلى منتخب مصر

عمرو وردة علي غزال لاريسا

نرشح لكم

أخر الأخبار

في إفريقيا – الرجاء يطلب تغيير حكم مباراته ضد الترجي 4 ساعة | إفريقيا
مصيلحي: صالح جمعة؟ لاعب رائع لكن الاتحاد يحتاج مؤهلات معينة 5 ساعة | الدوري المصري
بيرنلي يعقّد موقف مانشستر يونايتد.. وتوتنام ينهى نتائجه السلبية 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي ولا مجال للوقيعة مرة أخرى 5 ساعة | مصر
لا مفاجآت بفضل دياز.. ريال مدريد يتخطى أونيونيستاس في كأس الملك 5 ساعة | أوروبا
بثلاثية في 45 دقيقة على روما.. يوفنتوس إلى نصف نهائي الكأس 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك