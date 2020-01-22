بركات: إعادة بطولة أمم إفريقيا للشتاء في مصلحة منتخب مصر

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن تغيير موعد كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون لتقام في الشتاء مجددا بدلا من الصيف، خطوة تصب في مصلحة الجهاز الفني الحالي.

وصرح بركات عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "إعادة كأس الأمم الإفريقية لتقام في يناير وفبراير بدلا من الصيف، ومن ثم تعديل الاتحاد الإفريقي لجدول مباريات التصفيات يعد أمرا في صالحنا".

وبرر مدير المنتخب "بدلا من خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم في مارس ثم يونيو، فإن الأفضل مواجهة توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم، لننهي مهمة ونركز في الأخرى".

وعن الوقوع في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم 2018، قال محمد بركات "سعيد بنتيجة القرعة، لا نريد تهويل المجموعة أو استسهالها".

وتابع "لدينا عدة لاعبين مميزين في الدوري المصري لفتوا الأنظار خلال الفترة الماضية، ولكن الاستمرارية عامل مهم".

واستطرد "كما أن المنتخب يضم أيضا عناصر ساهمت في تأهله لكأس العالم الأخيرة، وقادرة على تكرار الإنجاز، الأهم أن نظهر بمستوانا في التصفيات".

وشدد "بالطبع لست سعيدا بنتائج المنتخب في أول جولتين ضد كينيا وجزر القمر، لأننا كنا نتطلع للحسم المبكر بالفوز في أول جولتين".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن واجهتنا ظروف صعبة، أعتقد أنها لن تتكرر مجددا، مثل توقف الدوري لأكثر من 40 يوما، وإصابات مؤثرة مثل حمدي فتحي وأحمد جمعة ومحمد صلاح وأحمد حسن (كوكا) بخلاف أزمة لاعبي بيراميدز، واضطرارنا لترك 3 لاعبين للمنتخب الأولمبي، كان من الممكن أن يصنعون الفارق".

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