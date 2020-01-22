الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول ضم مهاجم أجنبي في يناير

قال محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات في الإسماعيلي، إن هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي لضم مهاجم أجنبي لصفوف الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خلف قائلا: "يأتي ذلك عقب نجاحنا في ضم فخر الدين بن يوسف، وعرضنا مجموعة من اللاعبين على المدير الفني لاختيار أحدهم".

وأكمل "ديديه جوميز مدرب الفريق ركز في طلبه على تدعيم القدرات الهجومية، وهو ما دفعنا للتركيز في توفير تلك الاختيارات".

وأتم "هذا الاتجاه يأتي كما سبق وفعلنا مع فخر الدين بن يوسف الذي اختاره ديديه جوميز لتدعيم خط الهجوم".

وكان الإسماعيلي أعلن في وقت سابق عن ضم بن يوسف صاحب الـ28 عاما في صفقة انتقال مجاني يوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

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