الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول ضم مهاجم أجنبي في يناير

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 15:51

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي قبل لقاء الاتحاد السكندري

قال محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات في الإسماعيلي، إن هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي لضم مهاجم أجنبي لصفوف الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خلف قائلا: "يأتي ذلك عقب نجاحنا في ضم فخر الدين بن يوسف، وعرضنا مجموعة من اللاعبين على المدير الفني لاختيار أحدهم".

وأكمل "ديديه جوميز مدرب الفريق ركز في طلبه على تدعيم القدرات الهجومية، وهو ما دفعنا للتركيز في توفير تلك الاختيارات".

أخبار متعلقة

رسميا – الإسماعيلي يعلن ضم فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي: تفكير همام طارق في الرحيل "كذب" رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين يحقق أهداف جوميز الهجومية.. ويجري الكشف الطبي غدا

وأتم "هذا الاتجاه يأتي كما سبق وفعلنا مع فخر الدين بن يوسف الذي اختاره ديديه جوميز لتدعيم خط الهجوم".

وكان الإسماعيلي أعلن في وقت سابق عن ضم بن يوسف صاحب الـ28 عاما في صفقة انتقال مجاني يوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا:

المقاصة يتخذ قرارا بشأن مستقبل ميدو

النجم يحدد موعد الوصول للقاهرة لمواجهة الأهلي

الجنايني يرد على: هل يترشح لرئاسة الزمالك؟

رسميا - أزارو إلى الدوري السعودي

البدري يجيب عن: هل ينضم عمرو وردة مجددا إلى منتخب مصر

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع سيتي: سنواصل القتال حتى ينتهي سباق الدوري حسابيا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الجابون.. أكبر من مواجهة بين صلاح وأوباميانج 49 دقيقة | مصر
خبر في الجول - جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي بعد الزيادة المالية 53 دقيقة | الدوري المصري
وردة يسجل هدفين في تعادل لاريسا مع فريقه السابق.. ومشاركة غزال ساعة | المحترفون
كلوب: هدف صلاح في يونايتد؟ ركب دراجته وانطلق ساعة | الدوري الإنجليزي
ميتشو: لدي عروض من بيراميدز والوداد ومنتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك