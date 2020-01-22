ليبيا.. من طرابلس بدأت حقبة تاريخية لمنتخب مصر

تمريرة ساحرة من طارق التايب تضرب دفاع منتخب مصر لتصل إلى نادر كارة الذي يسجل بسهولة في شباك نادر السيد.

خسارة لا تُنسى لمنتخب مصر من ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 قدم فيها التايب واحدا من أفضل عروضه بعدما تركه ماركو تارديللي دون تكليف مدافع بمراقبته.

ورغم نجاح عمرو زكي في تعديل النتيجة بعد هدف كارة، إلا أن أحمد سعد عثمان أكثر لاعب مثل منتخب ليبيا على مدار تاريخه قتل الفراعنة برصاصة في شباك نادر السيد ليخطف فوزا 2-1.

وبعد 16 عاما من الفوز الليبي، أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المنتخبين في مجموعة واحدة.

خسارة صنعت تاريخا

لن نبالغ إذا قلنا أن الخسارة من ليبيا في طرابلس تسببت في خير كبير للكرة المصرية.

بعد الخسارة من ليبيا، رحل تارديللي المدير الفني الإيطالي عن منتخب مصر بعدما ضاعت آمال الفراعنة بشكل شبه رسمي في التأهل لمونديال ألمانيا بعد ضياع 8 نقاط في منافسة كوت ديفوار والكاميرون.

رحل تارديللي وجاء حسن شحاتة، وكانت مباراته الرسمية الأولى ضد ليبيا في القاهرة.

وفاز الفراعنة 4-1 بأقدام عماد متعب وميدو وأحمد حسن.

واستكمل منتخب مصر التصفيات كإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2006 التي استضافتها مصر، وأوقعته القرعة مرة أخرى مع ليبيا في المجموعة الأولى.

وفاز الفراعنة مرة أخرى في المباراة الافتتاحية 3-0، ليواصل طريقه نحو التتويج باللقب.

وتوج منتخب مصر تحت قيادة شحاتة بثلاثة كؤوس متتالية لأمم إفريقيا، والبداية كانت من ليبيا.

وبشكل عام، واجه منتخب مصر نظيره الليبي 21 مرة، فاز الفراعنة 13 مرة مقابل 5 انتصارات ليبية وتعادلا 3 مرات.

واللقاء الوحيد في تصفيات كأس عالم كانت في نسخة 2006.

أزمة ليبيا

لايزال المنتخب الليبي محروما من خوض مبارياته الدولية على أرضه.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظرا على الملاعب الليبية منذ 2013، ومن وقتها يلعب فرسان المتوسط مبارياتهم الدولية خارج الحدود الليبية.

وخاض المنتخب الليبي مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في تونس.

كما احتضنت تونس مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وبالتالي، الأقرب أن يستمر الوضع على ما هو عليه في تصفيات كأس العالم.

ولم يسبق لمنتخب ليبيا التأهل لكأس العالم من قبل، وحتى تأثرت مشاركاته القارية بالأحداث التي تمر بها البلاد.

فكان أخر ظهور لأحفاد عمر المختار في كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2012 وخرج من مرحلة المجموعات.

وبشكل عام، شارك منتخب ليبيا في كأس الأمم 3 مرات من قبل في نسخ 1982، 2006 و2012.

وكانت أفضل مشاركة في نسخة 1982 التي استضافتها ليبيا، واقتنص الفضية بعد الخسارة من غانا في النهائي بركلات الترجيح.

المدرب

يتولى التونسي المخضرم فوزي البنزرتي قيادة منتخب ليبيا.

وانتقل البنزرتي لتدريب ليبيا بعد نهاية سريعة لمشواره مع النجم الساحلي التونسي، بعقد مدته 6 أشهر فقط ولكنه قابل للتجديد.

هذه المرة الثانية التي يتولى فيها التونسي المخضرم تدريب ليبيا، بعدما قادهم من قبل في 2007.

وخلال رحلته الأولى مع ليبيا، قدم البنزرتي نتائج جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 ولكن أبعده فارق الأهداف عن اقتناص بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة بعد الخسارة من الجابون في الجولة الأخيرة.

وبدأ مشوار المدرب المتوج بالدوريين التونسي والمغربي مع ليبيا مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وخسر مباراته الأولى من تونس 4-1، واستعاد توازنه بالفوز في الثانية على تنزانيا 2-1.

ويلعب ضد غينيا الإستوائية مرتين في مارس المقبل.

أبرز اللاعبين

هداف المنتخب الليبي هو أنيس سالتو المهاجم المنتقل حديثا للاتحاد السكندري من النجم الساحلي التونسي.

وسجل سالتو لليبيا 4 أهداف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويبزغ نجم حمدو الهوني نجم الترجي التونسي الذي انضم له من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وسجل الهوني 4 أهداف في الدوري التونسي هذا الموسم، وهدفا في دوري الأبطال و3 أهداف في مونديال الأندية الأخير.

وحصد الهوني مؤخرا جائزة أفضل لاعب ليبي في 2019.

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