طوكيو 2020 - منتخب السعودية للقدم إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عاما

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 14:14

كتب : FilGoal

منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 عاما

تأهل منتخب السعودية لرجال كرة القدم إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التأهل لنهائي أمم آسيا تحت 23 عاما.

ويمثل قارة آسيا 3 منتخبات في أولمبياد طوكيو 2020 وبذلك يضمن المنتخب السعودي تواجده كونه وصل النهائي.

ويصل منتخب السعودية إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ أولمبياد أتالانتا 96.

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ونجح منتخب السعودية في التغلب على أوزبكستان بهدف دون رد سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 87 بنصف نهائي أمم آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند.

وينتظر المنتخب السعودي الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية لمواجهته في النهائي ويصعد الفريقان معا.

أما أوزبكستان فمازال لديه فرصة للتأهل الأولمبي في حالة الفوز بالمركز الثالث في البطولة.

وبذلك ينضم منتخب السعودية لمنتخبات اليابان ومصر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا ونيوزلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل بعد فوزه ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في مصر.

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