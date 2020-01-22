ساري: رونالدو قد يغيب عن لقاء روما

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

ألمح ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس لإمكانية غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن لقاء روما يوم الأربعاء في كأس إيطاليا.

ويحل روما ضيفا على يوفنتوس في ربع نهائي كأس إيطاليا.

قال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أتوقع مباراة صعبة أمام روما. فهذا الفريق يسجل خارج الأرض كثيراً ويتلقى القليل من الأهداف، إنهم فريق كبير".

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وأضاف "سيكون من المهم الحفاظ على شكلنا وتوازننا، مع وجود لاعبين مختلفين في الهجوم. ومع ذلك، لم أقرر أي شيء حتى الآن، ولا حتى التشكيل".

تطرق ساري بعد ذلك إلى حالة بعض لاعبيه "سنقيم حالة كريستيانو قبل المباراة. يعتمد الأمر على ما إذا كان في حالة تسمح بلعب الثلاث مباريات وما إذا كان قد تعافى تماماً".

يوفنتوس واجه بارما بداية الأسبوع ويستضيف روما يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.

وأردف "تدرب خوان كوادرادو في صالة الألعاب الرياضية كإجراء وقائي. يعاني أليكس ساندرو من مشكلة في العضلات، ولكن الأمر ليست خطيراً. كلاهما سيتم تقييمه".

وأكمل "تعرض رابيو لعدد من الكدمات خلال المباريات الأخيرة. سيتم تقييمه قبل المباراة أيضاً".

وواصل "دانيلو لاعب يعتمد عليه، ويقرأ المباريات جيداً. يمتلك شخصية مميزة وهو لاعب مهم داخل غرفة تبديل الملابس. يبدو أن جونزالو إيجواين في حالة جيدة وكان نشيطًا للغاية في التدريبات. فهو يقدم موسماً رائعاً وتحسن بشكل كبير كلاعب جماعي. لم يصل دوجلاس كوستا إلى أفضل حالاته بعد، لكنه في حالة جيدة ويستعيد استمراريته في التدريب".

رونالدو سجل مرتين ليقود السيدة العجوز للفوز على بارما بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي ليستفيد يوفنتوس، حامل لقب الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة، من تعادل إنتر أمام مضيفه ليتشي ليوسع الفارق في صدارة ترتيب البطولة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين.

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