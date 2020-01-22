رسميا - مصر المقاصة يوجه الشكر إلى ميدو

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 13:03

كتب : حامد وجدي

محمد عبد السلام - أحمد حسام "ميدو" - مصر المقاصة

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام توجيه الشكر إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق على التي تولى فيها القيادة الفنية.

ووصف المقاصة فترة ميدو بأنه صادفه سوء توفيق غير عادي رغم المجهود الكبير مع الفريق.

وأعرب مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة عن أمانيه بالتوفيق والنجاح لميدو في خطواته المقبلة باعتباره أحد المديرين الفنيين الشباب المميزين.

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وقرر مجلس المقاصة تكليف جمال عمر بالقيام بمهام المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر داخل المقاصة برحيل ميدو بعد الاتفاق على حصوله على قيمة الشرط الجزائي. (من هنا)

ويحتل المقاصة على المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوي مع فريقي طلائع الجيش ونادي مصر صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر.

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