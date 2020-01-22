البدري: لم أحبط لاعبي الدوري.. وهذا رأيي في هؤلاء

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف تريزيجيه في زيمبابوي

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن تصريحه بشأن عدم إفراز بطولة الدوري لعناصر جديدة، تم تفسيره بشكل خاطئ.

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية "لم أقصد إحباط اللاعبين، بل كنت أنتظر من خلال متابعتي لبطولة الدوري وصعوبتها ونديتها، الوصول إلى 8 وجوه جديدة مختلفة عن القوام الأساسي، تمنحني قاعدة اختيار أكبر وتخلق منافسة في بعض المراكز، وتساعدني في مواجهة أي نقص عددي".

وأشار "في التجمع الأخير واجهتني مشكلة كبيرة في مركز رأس الحربة لدرجة اضطرتني لضم محمود عبد المنعم (كهربا) رغم أنه لم يشارك في هذا المركز منذ فترة طويلة، وكذلك مركز الظهير الأيسر، لا يمكن حسم من سيشغل هذه الجبهة في منتخب مصر".

أخبار متعلقة

البدري: ساندوا منتخب مصر بعيدا عن الألوان والحب والكره الجنايني: لست سعيدا بمؤجلات الدوري ولن أترشح لرئاسة الزمالك.. غياب صلاح يخص كاف مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة.. ظهور المحترفين ومواجهات كؤوس ودوري إنجليزي مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده

وواصل البدري "ما زلت أبحث عن الوجوه الجديدة، والمعدل ليس مرضيا بنسبة كبيرة".

وكشف المدير الفني للمنتخب "هناك عناصر مميزة في بطولة الدوري مثل ثنائي الاتحاد محمود رزق وأحمد رفعت، كما أتابع ثلاثي الجونة أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، ومحمد فاروق لاعب بيراميدز، وكذلك باسم مرسي يحاول بشكل جيد".

واستدرك "لكن اللاعب الدولي له مواصفات مختلفة، من الممكن أن يكون هناك وجه جديد يؤدي بشكل مميز مع فريقه بالدوري، لكن الاعتماد عليه سريعا في الفترة القادمة سيكون صعبا، لابد من مراعاة الضغوط لتحديد كيفية التعامل مع اللاعب نفسيا، كما يهمني الالتزام، واللاعب الذي يهمه مصلحة منتخب مصر أكثر من مصلحته".

وواصل المدير الفني للمنتخب "سعيد بأداء مصطفى محمد وأتمنى أن يكون جيدا رغم تذبذب مستواه بين مباراة وأخرى، فهو عنصر شاب ويلعب في ناد كبير وتحت ضغط عكس لاعب آخر يحتاج وقتا ليلعب تحت ضغط وغيرها من الاعتبارات".

واستطرد "سعيد أيضا بعودة مروان محسن للتهديف، ومهاجم سموحة حسام حسن سبق له الانضمام للمنتخب من قبل، وأترقب موقف أحمد حسن (كوكا)، لأنه أبلغني بإمكانية انتقاله إلى ناد آخر في يناير".

وشدد حسام البدري "بالطبع أعمل على إحلال وتجديد صفوف المنتخب، لكن الفترة القادمة لا تحتمل تجربة وجوه جديدة في ظل عدم وجود فرصة لخوض مباريات ودية بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة كأس الأمم الإفريقية مجددا إلى الشتاء، وما تبعه من تغيير جدول المباريات لنواجه توجو مرتين في أسبوع خلال مارس المقبل بدلًا من خوض أول مباراة في تصفيات كأس العالم".

وأتم البدري تصريحاته "المباريات الرسمية سيكون أساسها القوام المتواجد من قبل لكن بمواصفات ومعايير معينة.. نتيجة الإصابات والنقص العددي في المعسكر الماضي، اضطررت لاستدعاء لاعبين ليس لديهم خبرات، لكن الفترة القادمة لا مجال لتجربة عناصر جديدة إلا إذا كانت مميزة ومقنعة بنسبة 100%"

طالع أيضا:

المقاصة يتخذ قرارا بشأن مستقبل ميدو

النجم يحدد موعد الوصول للقاهرة لمواجهة الأهلي

الجنايني يرد على: هل يترشح لرئاسة الزمالك؟

رسميا - أزارو إلى الدوري السعودي

البدري يجيب عن: هل ينضم عمرو وردة مجددا إلى منتخب مصر

حسام البدري منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجابون.. أكبر من مواجهة بين صلاح وأوباميانج 7 دقيقة | مصر
خبر في الجول - جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي بعد الزيادة المالية 10 دقيقة | الدوري المصري
وردة يسجل هدفين في تعادل لاريسا مع فريقه السابق.. ومشاركة غزال 17 دقيقة | المحترفون
كلوب: هدف صلاح في يونايتد؟ ركب دراجته وانطلق 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميتشو: لدي عروض من بيراميدز والوداد ومنتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي 56 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يعلن عبر في الجول: قيد بادجي محليا وإفريقيا ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك