البدري: لم أحبط لاعبي الدوري.. وهذا رأيي في هؤلاء

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن تصريحه بشأن عدم إفراز بطولة الدوري لعناصر جديدة، تم تفسيره بشكل خاطئ.

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية "لم أقصد إحباط اللاعبين، بل كنت أنتظر من خلال متابعتي لبطولة الدوري وصعوبتها ونديتها، الوصول إلى 8 وجوه جديدة مختلفة عن القوام الأساسي، تمنحني قاعدة اختيار أكبر وتخلق منافسة في بعض المراكز، وتساعدني في مواجهة أي نقص عددي".

وأشار "في التجمع الأخير واجهتني مشكلة كبيرة في مركز رأس الحربة لدرجة اضطرتني لضم محمود عبد المنعم (كهربا) رغم أنه لم يشارك في هذا المركز منذ فترة طويلة، وكذلك مركز الظهير الأيسر، لا يمكن حسم من سيشغل هذه الجبهة في منتخب مصر".

وواصل البدري "ما زلت أبحث عن الوجوه الجديدة، والمعدل ليس مرضيا بنسبة كبيرة".

وكشف المدير الفني للمنتخب "هناك عناصر مميزة في بطولة الدوري مثل ثنائي الاتحاد محمود رزق وأحمد رفعت، كما أتابع ثلاثي الجونة أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، ومحمد فاروق لاعب بيراميدز، وكذلك باسم مرسي يحاول بشكل جيد".

واستدرك "لكن اللاعب الدولي له مواصفات مختلفة، من الممكن أن يكون هناك وجه جديد يؤدي بشكل مميز مع فريقه بالدوري، لكن الاعتماد عليه سريعا في الفترة القادمة سيكون صعبا، لابد من مراعاة الضغوط لتحديد كيفية التعامل مع اللاعب نفسيا، كما يهمني الالتزام، واللاعب الذي يهمه مصلحة منتخب مصر أكثر من مصلحته".

وواصل المدير الفني للمنتخب "سعيد بأداء مصطفى محمد وأتمنى أن يكون جيدا رغم تذبذب مستواه بين مباراة وأخرى، فهو عنصر شاب ويلعب في ناد كبير وتحت ضغط عكس لاعب آخر يحتاج وقتا ليلعب تحت ضغط وغيرها من الاعتبارات".

واستطرد "سعيد أيضا بعودة مروان محسن للتهديف، ومهاجم سموحة حسام حسن سبق له الانضمام للمنتخب من قبل، وأترقب موقف أحمد حسن (كوكا)، لأنه أبلغني بإمكانية انتقاله إلى ناد آخر في يناير".

وشدد حسام البدري "بالطبع أعمل على إحلال وتجديد صفوف المنتخب، لكن الفترة القادمة لا تحتمل تجربة وجوه جديدة في ظل عدم وجود فرصة لخوض مباريات ودية بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة كأس الأمم الإفريقية مجددا إلى الشتاء، وما تبعه من تغيير جدول المباريات لنواجه توجو مرتين في أسبوع خلال مارس المقبل بدلًا من خوض أول مباراة في تصفيات كأس العالم".

وأتم البدري تصريحاته "المباريات الرسمية سيكون أساسها القوام المتواجد من قبل لكن بمواصفات ومعايير معينة.. نتيجة الإصابات والنقص العددي في المعسكر الماضي، اضطررت لاستدعاء لاعبين ليس لديهم خبرات، لكن الفترة القادمة لا مجال لتجربة عناصر جديدة إلا إذا كانت مميزة ومقنعة بنسبة 100%"

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