خبر في الجول - جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لحسم مصيره مع الأهلي

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة هامة مع صالح جمعة لاعب الفريق لحسم مصيره بشكل نهائي بعد قرار ريني فايلر المدير الفني.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وكان فايلر قد أعلن في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة المقاولون العرب عن تمنيه لصالح جمعة بالتوفيق خارج الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن صالح جمعة سيعرض على الأهلي في جلسته مع عبد الحفيظ عددا من العروض المقدمة له.

وهناك مفاوضات بين صالح جمعة وأندية خليجية وبرتغالية في الفترة الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن النقطة الفاصلة بين صالح جمعة والأهلي والتي سيتم التحدث عنها خلال جلسته مع سيد عبد الحفيظ هي خروج اللاعب معارا أم للبيع النهائي.

ويأتي ذلك في ظل قناعة صالح جمعة أنه لن يكون له مكان داخل الفريق طالما ظل فايلر مديرا فنيا للأهلي.

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