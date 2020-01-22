مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: روقة اتفق مع إنبي على إنهاء الإعارة

اتفق محمد أشرف "روقة" لاعب وسط إنبي المعار من الزمالك مع مسؤولي النادي البترولي على إنهاء إعارته للفريق.

ويلعب روقة لإنبي معارا من الزمالك للموسم الثاني على التوالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "روقة اتفق مع إنبي على قطع إعارته للفريق، وسيتم إنهاء الأمور بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأوضح "اللاعب على ذمة الزمالك حاليا، ولديه عروض من الإسماعيلي وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد بالإضافة إلى عرض من الإنتاج الحربي".

وأتم "لايزال روقا يدرس العروض المقدمة له لاختيار الأنسب له".

وشارك روقة في 5 مباريات مع إنبي هذا الموسم، 4 منهم كانوا تحت قيادة علي ماهر المدير الفني السابق.

وكانت أخر مشاركة لروقة مع إنبي لمدة 19 دقيقة فقط في الفوز على الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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