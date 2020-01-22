أجيري: هذا ما رأيته في مصر.. وصلاح لم يسبب أي مشاكل

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 12:31

كتب : FilGoal

أجيري - مصر - إي سواتيني

أسهب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في الإشادة بمصر ولاعبيها، وذلك بعد عدة أشهر من رحيله من مصر.

صاحب الـ60 عاما تولى تدريب ليجانيس بعد خروجه من كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر من دور الـ16، وإقالته من تدريب الفراعنة.

وقال أجيري في تصريحات لشبكة beIN sports: "وجدت في مصر أناس طيبين ومميزين ولاعبين يتمتعون بالانضباط في التدريبات وبرغبة قوية في اللعب بشكل مميز".

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وأضاف "اللاعب المصري يهوي التدرب واللعب بشكل جيد، لكن الأمر مختلف بالنسبة للتنظيم في الدوري، مع غياب الجماهير عن المدرجات".

واستدرك "قبل أسبوع التوقف الدولي تُلعب مباريات في الدوري والكأس يوم الثلاثاء، والمعسكر يبدأ يوم الأحد، أحيانا لا تستطيع الاعتماد على لاعب ما لأن فريقه لا يرغب في ذلك".

وأردف "كما أنه فجأة قد يتغير مكان معسكر التدريب، هناك بعض الأشياء يمكن تحسينها على مستوى الإدارة والتنظيم خاصة، ماعدا ذلك مصر بلد مميز وساحر، كنت سعيدا هناك ولقيت معاملة جيدة".

وتحدث المدرب المكسيكي عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، مشيدا باحترافيته الشديدة.

وأوضح مدرب ليجانيس "محمد صلاح نجم العرب والعالم الإسلامي شخص مميز جدا داخل الملاعب وخارجها، لم يتسبب لنا في أي مشكلة".

وأكمل "هو رجل يتقن عمله وكان تصرفاته جيدة دائما، وكان يحترم كل القرارات ويتحمل كل المسؤوليات لأنه لاعب مهم في إفريقيا، ولذلك علي شكره".

وأتم "سبق أن زرته في نادي ليفربول وشاهدت إحدى مبارياته، إنه شخص يستحق كل الخير في الحياة، وبالفعل أموره تسير بشكل جيد".

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