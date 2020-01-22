مران الأهلي - حضور الخطيب وجلسة مع عبد الحفيظ.. مشاركة بادجي واستمرار غياب صالح

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران الفريق المقام على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

ويستضيف الأهلي فريق النجم مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش حضوره جانبا من مران الأهلي.

وأدى اللاعبون تقسيمة قوية شهدت مشاركة أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

كما أدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تدريبات بدنية منفردة بشكل إضافي.

وغاب عن التدريبات وليد أزارو الذي تم إعلان انتقاله للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كما غاب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الذي خرج من حسابات ريني فايلر المدير الفني.

وظهر سعد سمير مدافع الفريق لتأدية التدريبات العلاجية في صالة الألعاب الرياضية واطمئن الخطيب على تطور حالته.

وواصل رمضان صبحي جناح الفريق تدريباته المنفردة مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته الإفريقية برصيد 7 نقاط بينما النجم في الصدارة بـ 9 نقاط.

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