خبر في الجول - إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي دون بند أحقية شراء أو تعديل عقد

أُتممت صفقة انتقال وليد أزارو مهاجم الأهلي إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر

واتفقت الأطراف الثلاثة، الأهلي والاتفاق والمهاجم المغربي على انتقال أزارو للنادي السعودي دون وجود بند أحقية شراء أو تعديل لتعاقد اللاعب مع الأهلي، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المفاوضات كانت في طريقها للإتمام في وجود بند أحقية شراء، ولكن الأمر تم التغاضي عنه في الجلسات الأخيرة للتفاوض في الساعات الماضية لتنتهي الصفقة بتقاضي الأهلي لـ200 ألف دولار نظير إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكذلك، علم FilGoal.com أنه لم يتم تعديل تعاقد أزارو مع الأهلي المستمر حتى صيف 2021 للموافقة على الرحيل.

ومن المنتظر أن يتجه أزارو للسعودية في الساعات المقبلة بعد أن يتمم إجراءات الحصول على التأشيرة.

وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهتي طنطا والمقاولون العرب.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع اقتراب رحيل أزارو، يمكن للأهلي قيد مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

اقرأ أيضا

آل الشيخ في خطاب لـ مجلس الأهلي: تشرفت بالرئاسة الشرفية.. ولكن

مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده

مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: اجتماع الأربعاء لتحديد مصير ميدو

البدري لـ في الجول: لا أريد أن يقال على مجموعة مصر في تصفيات المونديال "سهلة"

مصدر مقرب من صلاح محسن لـ في الجول: تقدم المفاوضات مع سموحة.. الحسم يقترب