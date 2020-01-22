مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - أحمد شوبير

يثق أحمد مجاهد بشدة في فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة مجددا، والتي ستعقد بعد اختتام منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وصرح مجاهد خلال استضافته بقناة صدى البلد "أظن أن أبو ريدة سيفوز بالتزكية".

وألمح "أعني أنه لن يترشح ضده أحد أو ربما منافس لا يبدو بالقوة الكافية".

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وبسؤاله عن إعلان أحمد شوبير نيته الترشح على رئاسة اتحاد الكرة، رد أحمد مجاهد "كابتن شوبير اسم كبير في الملعب، ولكن أكرر أبو ريدة سيفوز بالتزكية حتى إذا ترشح أمامه شوبير".

واستطرد عضو اتحاد الكرة السابق "المنافسة في العضوية مختلفة عن مقعد الرئاسة بشأن قناعة الجمعية العمومية".

ولفت في ختام تصريحاته "أؤيد اتساع قاعدة التصويت في الانتخابات لأكبر عدد من الأندية، ورغم ما يقال بأنه كيف تتم المساواة بين الأهلي والزمالك ومركز شباب، فإن انتخابات فيفا يكون للاتحادات الأهلية الصغيرة صوت مثل الاتحادات الكبرى".

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