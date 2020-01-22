مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده

يثق أحمد مجاهد بشدة في فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة مجددا، والتي ستعقد بعد اختتام منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وصرح مجاهد خلال استضافته بقناة صدى البلد "أظن أن أبو ريدة سيفوز بالتزكية".

وألمح "أعني أنه لن يترشح ضده أحد أو ربما منافس لا يبدو بالقوة الكافية".

وبسؤاله عن إعلان أحمد شوبير نيته الترشح على رئاسة اتحاد الكرة، رد أحمد مجاهد "كابتن شوبير اسم كبير في الملعب، ولكن أكرر أبو ريدة سيفوز بالتزكية حتى إذا ترشح أمامه شوبير".

واستطرد عضو اتحاد الكرة السابق "المنافسة في العضوية مختلفة عن مقعد الرئاسة بشأن قناعة الجمعية العمومية".

ولفت في ختام تصريحاته "أؤيد اتساع قاعدة التصويت في الانتخابات لأكبر عدد من الأندية، ورغم ما يقال بأنه كيف تتم المساواة بين الأهلي والزمالك ومركز شباب، فإن انتخابات فيفا يكون للاتحادات الأهلية الصغيرة صوت مثل الاتحادات الكبرى".

video:1

اقرأ أيضا

البدري لـ في الجول: لا أريد أن يقال على مجموعة مصر في تصفيات المونديال "سهلة"

ميدو: مسؤول من المقاصة طلب استقالتي لكنني لن أقدمها

مهاجم ليبيا لـ في الجول: لدينا طموح المفاجأة ضد منتخب مصر "القوي".. واللعب خارج ملعبنا ليس جديدا

قرعة تصفيات المونديال – مجموعة قوية للفراعنة

أنجولا.. مساهم في ضياع التأهل الثاني على التوالي وحاضر صعب

مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي.. وأوباميانج عاد ليكون قائدنا