هجوم قوي من أحمد مجاهد على شوبير.. و"بالقانون أبو ريدة عضو في اتحاد الكرة"

قال أحمد مجاهد إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق يبقى عضوا باتحاد الكرة الحالي رغم استقالته بعد خروج المنتخب من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق خلال استضافته ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد "بالقانون واللوائح.. أبو ريدة عضو باتحاد الكرة، لأنه مكلف من السكرتير العام للاتحاد الدولي بالإشراف على اللجان المؤقتة التي تم تعيينها من قبل (فيفا) ومنها اللجنة الخماسية باتحاد الكرة".

وأشار "أبو ريدة لا يتدخل في منظومة العمل اليومي لاتحاد الكرة الحالي بل يقدم الدعم والمساندة على مستوى اللوائح أو التدخل لدى الاتحاد الإفريقي إذا استلزم الأمر تغيير موعد بعض مباريات الأندية والمنتخبات المصرية في البطولات القارية".

وأكد عضو اتحاد الكرة السابق "لقد تدخل هاني أبو ريدة لتعديل موعد مباراتي الأهلي مع النجم الساحلي، وكذلك الزمالك مع مازيمبي حتى لا تتعارض أي منهما مع احتفالات الدولة بيوم 25 يناير، وكذلك حتى لا تتكرر أزمة مباراة جينيراسيون".

ولفت أحمد مجاهد في سياق آخر "بند تعارض المصالح تطرق إليه المجلس السابق، وتطرق للعمل بالإعلام، ولكن من يحاسب من؟".

واستطرد "اتحاد الكرة لم ينته من تعديلات اللائحة النظام الأساسي بعد، وأؤكد أن لائحة الاتحاد الدولي تتضمن بندا واضحا اسمه (تضارب المصالح)".

وتطرق أحمد مجاهد للحديث عن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، متسائلا "كيف يخرج من اتحاد الكرة خطابا للاتحادات العربية المشاركة في كأس أمم إفريقيا يقول إن أحمد شوبير نائب الاتحاد قادم ليعقد معكم لقاء إعلاميا؟".

وألمح مجاهد "ربما لم يشعر كابتن شوبير بأن له دور طوال تواجده لمدة 9 أشهر، وبدأ يتفرغ للمشاكل باستمالة بعض الأعضاء، لقد دخل اتحاد الكرة بعد التأهل لكأس العالم والصعود لنهائي كأس الأمم، وكانت الأمور تسير بشكل جيد في المنظومة".

وأكد مجاهد في ختام تصريحاته "لم يكن لأحمد شوبير دور ملموس في أزمة سداد مستحقات الحكام".

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